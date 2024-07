Prima vallante donna al parco del Delta del Po | Così ho passato l’esame

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Comacchio, 2 luglio 2024 – L’Unità operativa territoriale delsi arricchisce di una nuova figura professionale. Parliamo della biologa Viviana Carli, 28 anni, a pochi passi dalla specializzazione in Etologia ed Ecologia per la conservazione della natura presso l’Università agli Studi di Parma e dellache ha brillantemente superato le prove scritte e pratiche previste nell’ambito del bando per nuove assunzioni promosso dall’Entedeldel Po. Dottoressa Carli, perché ha deciso di partecipare al bando? "Lo scorso autunno sono tornata da un periodo di tirocinio in Namibia e ho visto il bando promosso dall’Ente. Sono nata e cresciuta a Comacchio, e lavorare nelle Valli è stato sempre il mio sogno.non mi sono fatta sfuggire l’occasione.