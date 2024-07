Parigi 2024 diramato il calendario del Volley Maschile | l’Italia in campo dal 27 luglio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ arrivata la diramazione delOlimpico della competizione della Pallavolo. La Federazione Internazionale (Fivb) ha delineato le date delle partite.di Coach De Giorgi giocherà nella Pool B (dal 27all’11 agosto) e il debutto sarà con il Brasile nella South Paris Arena alle 13. Il regolamento e ilcompleto – Fonte feder.it Come noto, la nuova formula dei tornei di pallavolo diprevede la suddivisione delle dodici partecipanti in tre pool. Al termine della fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale: le prime due di ciascun raggruppamento, più le due migliori terze classificate. Gli accoppiamenti dei quarti di finale verranno stabiliti in base a una classifica generale, stilata tra le 8 formazioni qualificate.