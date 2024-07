Mario Balotelli replica alle critiche dopo il video in cui cade per terra | Dopo un’Italia così il problema è se sono ubriaco?

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 2 luglio 2024) Nelle ultime ore il calciatoreè tornato al centro dell’attenzione per via di unpubblicato sui social in cui lo si vedere aal termine di una serata passata in compagna di alcuni amici. Ildel calciatore steso aha fatto subito il giro del web, diventando virale in poche ore e dividendo i social, tra chi ha commentato ironicamente le ultime gesta del calciatore e chi invece lo ha criticato per essersi mostrato sui social in condizioni non proprio ottimali, mentrepiù volte afino a che non viene fatto rialzare dai suoi amici e inizia a correre via. E questo qui vorrebbe giocare nella nazionale? pic.twitter.com/sz7g8o8pOr — Inzaghi Campione D’Italia? (@inzaghigoat) June 30, 2024la pioggia diricevute sui social, nelle scorse ore il calciatore ha volutore tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram.