La rassegna Un fiume di libri in piazza Cavallotti ospita Anna Maria Gennai

(Di martedì 2 luglio 2024) Pisa, 2 luglio 2024 - Il nuovo appuntamento delladella editoria indipendente pisana “Undiin”, quest’anno sul tema “Nuovi sguardi su Pisa, avrà luogo giovedì 4 luglio come sempre alle ore 21.15 indi fronte alla Libreria Erasmus. Il terzo sguardo su Pisa questa volta lo avremo attraverso il libro di“Pisa. Passeggiate con curiosità matematiche e fisiche” edito da Felici editore che sarà al centro dell’incontro a cui parteciperanno oltre all’autrice il professor Rino Castaldi, docente ordinario emerito di Fisica generale che ha partecipato per molti anni all'esperimento CMS del CERN di Ginevra ed è stato direttore della Sezione di Pisa e membro del consiglio direttivo dell'INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare), il professore Massimiliano Razzano, docente al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, scrittore con master in giornalismo e comunicazione scientifica e Fabrizio Felici, editore.