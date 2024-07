La pianista fermana ospite al concerto evento di Andrea Bocelli a Londra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) di Fabio Castori Fermo, 2 luglio 2024 - LaOlivia Belli, laitaliana più ascoltata sulle piattaforme streaming a livello mondiale, sarà una delle ospiti opening act deldiche si terrà ad Hyde Park avenerdì. La Belli, in questo speciale, presenterà in versione piano solo alcuni brani di “Intermundia”, il secondo album pubblicato per l'etichetta XXIM/Sony Classical. Lain “Intermundia” va oltre il suo profondo legame con il mondo naturale, esplorando il lato spirituale della natura, qualcosa che va oltre il fisico. "Cerco sempre di esprimere elementi della natura - spiega l'artista-, il vento, la luce, l'acqua che scorre, attraverso la mia musica. L’obiettivo è quello di trasmettere quel potere e quel senso di misticismo".