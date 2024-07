Invece di andarsene se la sono presa con il Lecce Intanto Gravina anticipa le elezioni Figc al 4 novembre

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo la figuraccia europea in cui l’Italia è stata non solo sconfitta ma anche la più brutta squadra degli ottavi di finale, il dio-Spalletti anziché l’annuncio delle dimissioni si è prodotto in altre considerazioni. Una di queste, da parte di uno dei due: tema, come pretendete la valorizzazione dei giovani calciatori italiani se in Primavera c’è solo chi schiera stranieri? Il, con una squadra interamente composta da stranieri, ha vinto il campionato Primavera. È campione d’Italia. E perché schiera solo stranieri? Perché il costo degli italiani è insostenibile, ad esempio. Il ds Pantaleo Corvino, un dirigente sportivo al quale tutti devono riferirsi con rispetto, si è ovviamente rammaricato per non dire arrabbiato di brutto. Lo ha evidenziato anche in un’intervista a Sportitalia ieri sera.