Eccellenza Chiesanuova il comunicato dei Crossroad Ultras | La storia non si demolisce

(Di martedì 2 luglio 2024) “L’iniziativa Lube Academy è bellissima, ma passa un altro tipo di messaggio per la nostra frazione. Dove l’unità della città tanto sbandierata dalla lista ‘Un’altra Treia’? La nostra squadra non è stata inclusa in questo progetto: c’è incoerenza. Sembra che non conti più chi da 50 anni è partito dal basso per arrivare in alto: tanto c’è chi ha più risorse di te. È stato dato un calcio alla meritocrazia. Grazie al presidente Bonvecchi per averci informato sugli sviluppi: ilc’è e resta”di TREIA, 2 luglio 2024 – Riceviamo e pubblichiamo ildella tifoseria organizzata “” delin merito al progetto Academy promosso dalla Lube con Aurora Treia, Treiese e Abbadiense. “Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza del progetto Lube Academy, un’iniziativa bellissima che darà grande lustro a tutto il comune di Treia e prospettive di sviluppo enormi, oltre a essere incentrata a favore dei giovani, come dichiarato in conferenza stampa e sui vari mezzi di informazione.