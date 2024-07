Corsa nuoto o beach volley | come scegliere la protezione solare giusta quando si pratica sport? E quali regole è bene rispettare? Tutti i consigli  per allenarsi in estate  e proteggere al meglio la pelle

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024)ladal sole, ormai lo sappiamo, è fondamentale per preservare la salute. Una regola da osservare non solo durante le giornate di spiaggia, per una tintarella sicura, ma anchesiall’aria aperta. Anzi, proprio durante l’attività fisica bisognerebbe osservare qualche precauzione ad hoc. Sudore ma anche sabbia, mare o piscina, nel caso diacquatici, infatti, sono fattori da tenere in considerazionesi sceglie e si applica il filtroal sole, i rimedi naturali per le scottature X Leda conoscere? Eccone alcune suggerite dalla dottoressa Carolina Bussoletti, dermatologa AIDECO – Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia.