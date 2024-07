Classifica Tour de France 2024 | Pogacar ha già 50? su Vingegaard 2 Evenepoel Ciccone arpiona la top10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Tadejha regalato grande spettacolo nella quarta tappa delde, attaccando di forza quando mancava un chilometro dalla vetta del Galibier, prima vera difficoltà altimetrica di questa edizione della Grande Boucle dopo la partenza dall’Italia. Il fuoriclasse sloveno ha piazzato la rasoiata e soltanto Jonasè riuscito a rispondere, ma negli ultimi 500 metri in salita l’ulteriore cambio di ritmo del balcanico ha sopito la resistenza del danese. Tadejè transitato in vetta al Galibier con una decina di secondi di vantaggio sul vincitore delle ultime due edizioni della corsa più prestigiosa al mondo ed è giunto sul traguardo di Valloire con un margine di 35 secondi nei confronti del gruppetto dei suoi rivali più accreditati per il trionfo finale.