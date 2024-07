Canzonissimae il cinema una vita sul palco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) È scomparsa, a 67 anni soltanto, Maria Rosaria Omaggio. Attrice di teatro, di, di televisione. Scrittrice, anche. Donna orgogliosamente indipendente. Bella, capace di regalare ai suoi personaggi il fuoco della passione, il fiammeggiare dello sguardo. Ha interpretato più di trenta film per il, quaranta serie televisive, sessanta spettacoli teatrali. Ha vinto premi, per tre volte la Maschera d’argento, il premio Salvo Randone, altri riconoscimenti – il premio Donna e Cultura – per il suo lavoro teatrale. Aveva interpretato Oriana Fallaci ale a teatro: e la giornalista fiorentina, inviata su tutti i fronti di guerra, autrice di libri memorabili, era fiera di quella interpretazione. Fu la Fallaci a chiedere che fosse la voce della Omaggio ad interpretarla, in alcuni audiolibri.