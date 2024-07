Calcio Promozione | San Giuliano i primi annunci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) San2 luglio 2024 – Il SanFc, neopromosso nel campionato didopo aver stravinto la Prima Categoria e la Coppa Toscana, comincia adare le conferme ed i volti nuovi della stagione 2024725. Il sodalizio guidato da Roberto Nusca e Massimo Donatia conferme importanti per la squadra di mister Roventini e mister Cordoni con l’intento di continuare ad avere ambizioni importanti. Il reparto della difesa parte dalle indiscusse conferme del capitano Lorenzo Gremigni al terzo anno consecutivo, e degli esperti veterani Luca Carani, Nicola Bozzi, e Nicola Lorenzini, e del giovane Nicolò Micheletti jolly per ogni posizione e appartenente alla squadra del Sanper l’ottavo anno. Una difesa forte che garantisce fiducia e compattezza ma che avrà anche nuovi innesti non meno importanti.