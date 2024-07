Blade Runner 2099 | le riprese delle serie sono partite

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 2 luglio 2024) La produzione dellaè ufficialmente partita da Praga, inoltrestati annunciati nuovi attori nel cast. Amazon MGM Studios ha annunciato – via Deadline – l’avviodellasequel dida Praga, con una seconda fase della produzione che si sposterà a Barcellona. Tra i nuovi attori annunciati, Dimitri Abold (Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes), Lewis Gribben (Somewhere Boy), Katelyn Rose Downey (The Nun II) e Daniel Rigby (Renegade Nell) saranno regolari. Inoltre Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Amy Lennox (Figlia unica), Sheila Atim (The Woman King) e Matthew Needham (House of the dragon) saranno guest star ricorrenti. Come noto, il cast ospita già Michelle Yeoh e Hunter Schafer.