Basta c’è un limite a tutto La folla sotto l’hotel Ultimo esce ma gela tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) È il cantante più chiacchierato del momento e non solo per i sold out consecutivi che sta registrando in questi giorni:diventerà anche papà per la prima volta fra qualche mese. L’annuncio, già spoilerato dal gossip nelle scorse settimane, è arrivato durante la terza tappa romana del tour. A un certo punto la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo l’ha raggiunto sul palco e mostrato il pancino. Pancino che è già cresciuto, a giudicare dagli ultimi scatti in Sicilia. La figlia di Heather Parisi è in bikini ed è già arrivata al sesto mese di gravidanza. Come hanno raccontato proprio i diretti interessati, diventeranno mamma e papà ad ottobre. I rumor suggeriscono che probabilmente il bimbo si chiamerà Edoardo, proprio come un caro amico del cantante morto troppo giovane.