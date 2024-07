Vermicino 43 anni fa la tragedia di Alfredino caduto nel pozzo | giovedì a Forte Antenne proiezione dell’ultima puntata della serie diretta da Pontecorvo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 1 luglio 2024) Presenterà laassieme a tanti ospiti l’attrice protagonista Anna Foglietta, per il secondo grande appuntamento del Cinema aall’interno del “Festival Del Cinema del II Municipio” eccezionalmente nel programma “Felicittà” dell’assessorato del Patrimonio del Comune di Roma in collaborazione con “Hollywood Tutto sul Cinema” L’allora PresidenteRepubblica Sandro Pertini si recò sul posto per seguire le operazioni di recupero, che però non riuscirono a salvare la vita del bambino. Pertini istituì il MinisteroProtezione Civile italiana dopo questo tragico evento e grazie alla volontà di Franca Rampi madre dello sfortunato ragazzo proprio afu istituito 42fa il primo campo di addestramento per ragazzi per la gestione emotiva delle emergenze e delle calamità.