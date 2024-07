Russia manca ancora il gradimento formale per l’ambasciatore italiano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ambasciata di Mosca è guidata da un diplomatico di grado intermedio, perché il governo russo rifiuta di dare il “” a Cecilia Piccioni, designata qualche mese fa. Da quasi cinque mesi l’Italia non ha un vero ambasciatore in. Da quando all’inizio di dicembre scorso Giorgio Starace ha terminato il suo mandato, l’ambasciata italiana a Mosca è diretta da Pietro Sferra Carini, un diplomatico di lungo corso ma di grado intermedio, che svolge la funzione di incaricato d’affari, quella tradizionalmente attribuita a chi fa le veci deltitolare nei periodi di transizione o in casi eccezionali. Il governoha in verità scelto la nuova ambasciatrice già a dicembre: è Cecilia Piccioni, ex responsabile della diplomazia italiana in Vietnam e attualmente vice capo di gabinetto del ministro degli Esteri Antonio Tajani.