Rissa sotto la sede della Provincia | i giovani troppo spesso passano alle vie di fatto

Unain pieno centro con un nugolo di ragazzini, non avranno avuto più di 16 anni a occhio e croce. Ed erano tanti, forse una ventina all'opera. E' bastato un vociare un po' più alto e vedere un flusso muoversi nervosamente con uno di questi messo in mezzo a quattro o cinque, i più esagitati. E via a calci e ceffoni. Il tutto proprioladi Benevento, la Rocca dei Rettori. Per fortuna che, a pochi passi, all'inizio di Corso Garibaldi c'era un'auto con due Carabinieri che sono immediatamente intervenuti col gruppone che si è dileguato e il ragazzo preso in consegna e portato verso l'auto, evitandogli una brutta domenica sera. Tutto fulmineo, tutto veloce, tutto brutto. Le motivazioni sono sconosciute, ma il mezzo resta sbagliato qualsiasi sia la causa che abbia scatenato il tutto.