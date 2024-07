Rigettato il ricorso per la Cantina del Taburno | arrivano le prime condanne per la cooperativa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivata in una calda giornata estiva la sentenza sul reclamo dellaViticoltori delavverso l’aggiudicazione del compendio Cantine deldella Tenuta La Fortezza di Enzo Rillo. Il collegio del Tribunale di Benevento hail reclamo, ritenendo inesistente l’invocato diritto di prelazione della, condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese legali. Un investimento di quattro milioni di euro, un piano di sviluppo pronto e da attuare in tempi stretti per il rilancio aziendale, rallentato da un reclamo che, come accade spesso, non ha fatto altro che obbligare la nuova proprietà a dribblare prima questo ipotetico ostacolo, prima di riprendere la corsa verso una riorganizzazione aziendale che è d’obbligo per una azienda che negli ultimi anni rischiava di perdere autorevolezza e prestigio.