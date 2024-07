Razzismo molestie e discriminazioni Questa la prassi del Forum di Davos che dice di voler rendere il mondo un posto migliore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Licenziamenti indiscriminati,sessuali. Emerge questo ed altro dall’inchiesta condotta dal Wall Street Journal sul World Economicdi, l’appuntamento in cui ogni anno si ritrovano le élite globali per discutere di “comeilun”, nell’ambito di una inscalfibile devozione al credo neoliberista. L’indagine attiene al periodo della lunga presidenza di Klaus Schwab, ottantenne fondatore delche ha lasciato la carica di presidente esecutivo lo scorso maggio, mantenendo comunque un incarico di rappresentanza. Le tante testimonianze raccolte dal quotidiano statunitense dipingono condizioni di lavoro che sono l‘antitesi di tutto quello pubblicamente proclamato dall’organizzazione su parità di genere, rispetto delle diversità etc.