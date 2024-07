Oroscopo Paolo Fox martedì 2 luglio 2024 | Cancro incontro intrigante

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Puoi intraprendere progetti di ogni tipo. In amore devi essere meno cauto, ironico o dissacrante. Toro Lascia agli altri un certo spazio, senza diventare ansioso o irascibile. In amore non ti fidare al futuro, ma ai ricordi. Gemelli Discuterai di novità importanti sul lavoro. In amore, preparati: tra una settimana si recupera molto.Hai una grande forza in più: nel lavoro fatti avanti. In amore non escludo unmolto. Leone Prendi le distanze da situazioni e persone che possono innervosirti. In amore, tuttavia esci da una fine di giugno piuttosto pesante: ora ci vuole relax. Vergine Con progetti e fantasia riuscirai a condurre tante cose.