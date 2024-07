Le Birkenstock sono le scarpe migliori da abbinare agli abiti midi d’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Come cambiano le cose nell’arco di qualche stagione! Ormai da tempo, lepassate da ugly shoes per eccellenza a ciabatte must-have dell’estate, tanto da diventare virali e presto sold out. La loro parabola è tra le più interessanti degli ultimi anni, con volumi di ricerche che aumentano ogni estate. E se all’inizio venivano timidamente indossate con le mise più casual ore è via libera al glamour. Indossare abitoe ciabatteè l’ultima tendenza del momento. Queste ciabatte versatili, disponibili in differenti modelli, si prestano ad un’infinità di styling. Da quelli boho glam, cona fiori dalle maniche a palloncino, a quelli minimal, fino ai più eleganti, tutti da copiare alle star.