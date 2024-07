La Corea del Nord dà il via al lancio di missili ma finisce male | Rottami al suolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Uno dei duebalistici lanciati stamattina dalladelpotrebbe aver subito un'avaria, esplodendo quando ancora si trovava sul territoriono e disseminandoal. È l'ipotesi formulata dallo Stato maggiore congiunto delle Forze armate sudne, che proprio stamattina aveva dato notizia deldi duebalistici da parte di Pyongyang, e che nelle ultime ore ha esaminato i dati raccolti da radar e satelliti. Secondo Seul, un missile balistico da teatro è stato lanciato da un sito lungo la costa occidentale delladelin direzione-est alle 5:05 di stamattina (le 22:05 in Italia), e avrebbe compiuto un volo di circa 600 chilometri. Un secondo missile, di tipo imprecisato, è stato lanciato circa 10 minuti più tardi, ma il suo volo si sarebbe interrotto dopo soli 120 chilometri, e il missile potrebbe essere esploso in aria non lontano dalla capitale Pyongyang.