Inghilterra-Slovacchia è stato uno spettacolo crudele

(Di lunedì 1 luglio 2024) È vero, fare il CT non è la stessa cosa che allenare a livello di club. In Nazionale si ha meno tempo per lavorare sui principi di gioco, si dice, eppure non è così impossibile impiantare un’idea di gioco attraverso la quale sopperire alla mancanza di talento. Euro 2024 lo sta dimostrando più che mai: la Svizzera di Yakin e l’Austria di Rangnick sono i casi più evidenti, ma anche la Romania e la Georgia, nel loro piccolo, sono andate oltre ogni più rosea aspettativa grazie ad un’organizzazione certosina. Chi però è andato davvero vicino a scrivere la storia è la. La squadra di Francesco Calzona è arrivata ad un minuto e mezzo dal realizzare uno degli upset più clamorosi della storia recente del calcio per Nazionali, e solo il carisma di Bellingham ha potuto negarle una vittoria che era pienamente meritata.