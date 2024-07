Il vestito indossato da Giulia De Lellis al matrimonio di Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser fa discutere | Cafona

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) IldaDefa: “” Non è passato inosservato l’abitodaDein occasione deltra: l’influencer, infatti, è stata aspramente criticata sul web per il suo outfit. AncheDe, così come altri personaggi noti, era presente alle nozze tra il figlio dell’ex ciclista e la sorella di Belen che si sono celebrate in una villa a pochi passi da Firenze, in Toscana. L’influencer ha postato sui suoi social l’abito scelto per l’occasione: untrasparente e rosa che non è passato inosservato sul web proprio per le sue trasparenze. Sui social, infatti, circola un’immagine che ritraeDedi spalle e che mostra le trasparenze che mettono in risalto il fisico dell’ex volto di Uomini e Donne.