House of the Dragon stagione 2 episodio 3 | la spiegazione del finale di Il mulino in fiamme

(Di lunedì 1 luglio 2024)of the3: ladeldi “Ilin” ATTENZIONE – L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUof the3 L’3 della secondadiof the(qui la recensione) presenta alcune delle rivelazioni più scioccanti e dei momenti potenti del ciclo in corso, con un sacco di nuovo materiale da analizzare. Ildella1 diof theha visto Westeros lanciarsi verso la guerra, con Aemond Targaryen che ha ucciso Lucerys Velaryon a dorso di drago. La secondaha visto Rhaenyra (inconsapevole) e la fazione Nera rispondere a questa atrocità con un atto terribile e violento. Il terzoesamina in modo importante l’idea che, sebbene sia possibile raggiungere un’intesa, il ciclo di sangue è già iniziato e non si può tornare indietro.