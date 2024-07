House of The Dragon 2 | cos’è il mulino in fiamme del titolo e perché la serie non mostra quella battaglia

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024)of The2:il “in” dellanonL’episodio numero 3 della seconda stagione diof thesi intitola “Ilin”, ma nello show non vediamo nessuna scena che spiega ildi questo, né lache i lettori di Fuoco & Sangue conoscono bene. Ladelinsi svolge fuori scena, lasciando i suoi contenuti e il vero background dellastessa un mistero nell’adattamento della HBO. Considerata la prima veranella Danza dei Draghi, ladelinè uno scontro sanguinoso nelle Terre dei Fiumi che culmina in pesanti perdite sia per i sostenitori di Rhaenyra che per quelli di Aegon.