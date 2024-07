Gli esperti di difesa sono certi dell' attacco Usa ad Hezbollah

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024) Negli ultimi giorni l’intensificarsi dei preparativi di Israele per colpirenel territorio libanese ha visto la conferma’appoggio degli Stati Uniti alle forze Idf. Nulla di differente da quanto avvenuto all’indomania strage del 7 ottobre, ma la risposta dei Washington è stata presa sul serio diffondendo la notizia che nell’area del sud-Mediterraneo sarebbe stata schierata la portaerei Uss Theodore Roosevelt (CVN-71), attualmente in movimento dal Pacifico. Il 22 giugno l’affermazione apparsa su X (ex Twitter): "La USS Theodore Roosevelt è attualmente in procinto di schierarsi sulle coste di Israele nel Mar Mediterraneo a causaa prevista guerra con", è risultata quindi una fake-news, poiché mentre la portaerei Uss Dwight D.