Gli 8 migliori Albana di Romagna secchi e passiti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per noi laè la regione vitivinicola rivelazione dell’anno: il lavoro sulle 16 sottozone delSangiovese sta dando i suoi frutti, come dimostrano anche i Tre Bicchieri 2024 i vini sono sempre più centrati in seno a finezza ed eleganza e il territorio sta venendo fuori nel migliore modo possibile. Il Trebbiano è il vitigno più coltivato in assoluto e siamo convinti possa essere una varietà su cui puntare, non solo per i vini più semplici o come base spumante, ma anche per delle belle selezioni di vigna. Tra le province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna viene prodotto un altro vino bianco che sta dando ottimi risultati: parliamo dell’, frutto del vitigno omonimo, che si presta a diverse e affascinanti vinificazioni. L'uvaera conosciuta già al tempo dei Romani, ne parlano Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, Catone e Varrone.