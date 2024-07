Crollo ex hotel Belvedere ad Ostia il centrodestra | Pericolo e infiltrazioni ma dopo messi nulla si muove

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – “L’inerzia dell’Amministrazione capitolina mostra ancora una volta tutta la sua straordinaria capacità di non fardavanti allo scempio che coinvolge l’ex, un edificio storico di, il cui solaio è crollato addirittura a fine marzo. Maè stato fatto fino ad oggi, neppure una diffida alla proprietà perché metta in sicurezza l’area, mentre restano le transenne in strada, il ristorante chiuso e i condomini danneggiati con alcuni appartamenti inagibili.mesisi: leproseguono e ilsi aggrava”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri delcapitolino Fabrizio Santori (Lega), Giovanni Quarzo (FdI) e Marco Di Stefano (FI). “Il sindaco Gualtieri metta fine a questa vergogna, – proseguono – l’Amministrazione ha il dovere di restituire decoro e sicurezza al quartiere sul mare della Capitale, specialmente adesso che la stagione estiva è in pieno svolgimento e la grande affluenza di visitatori aumenta il rischio di incidenti.