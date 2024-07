Colosseo | Turista Derubata mentre fa Selfie in Pieno Centro Storico

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma - Una serata romantica davanti alsi è trasformata in un incubo per unadopo che la sua borsa è stata rubatacercava di scattare una foto ricordo. Il tutto è stato immortalato da una telecamera di sicurezza, diventando virale sui social. Il Furto di Fronte all'Icona di Roma Una, vestita con un abito lungo bianco, si trovava davanti al, intenta a posare per una foto perfetta.si sistemava i capelli, una mano rapida ha afferrato la sua borsa posata su un muretto. Inizialmente ignara dell'accaduto, la ragazza si è resa conto del furto solo dopo qualche istante, scendendo immediatamente dal muretto con evidente sorpresa. Tuttavia, il ladro era già scappato via. La Sequenza del Furto Il video, postato sull'account Instagram "Welcome to Favelas", mostra chiaramente l'incidente.