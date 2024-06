Tour de France tappa 2 | le pagelle Il pubblico e Vauquelin lo spettacolo è doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ledella secondadelde2024.10 alla PARTENZA ITALIANA. Dopo una presentazione delle squadre un po’ tiepida, la corsa si scalda tra la Toscana e la Riviera e diventa persino torrida fra la Romagna e Bologna. E’ un weekend dove ilè degno dell’evento: non si limita ad assistere allo, ma è uno.9 a KEVIN. Ha 23 anni, viene dalla terra di Anquetil (la Normandia), va forte in salita e a cronometro: a sentire i suoi connazionali, che ne hanno sbagliati tanti, è quello che potrebbe finalmente interrompere il digiunose al. Debuttante nella corsa gialla, al secondo giorno vince seminando tutti: se questa è la premessa8 a TADEJ POGACAR. Al primo passaggio da San Luca accende la folla semplicemente allungando per prender le borracce, al secondo accende la corsa con un allungo vero.