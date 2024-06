Tour de France 2024 | Vaquelin vince la tappa di Bologna Pogacar e Vingegaard danno già spettacolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) La Francia continua a dominare alla Grande Boucle in Italia. Secondadelde, arrivo aed altro successo transalpino: ad imporsi in Emilia Romagna è Kevin. Vittoria più importante della carriera, per il classe 2001 della Arkéa – B&B Hotels, andato all’attacco sin dal mattino. Cambia anche la Maglia Gialla: va già sulle spalle di Tadejche mette il primo timbro su questo. Undici corridori sono riusciti a trovare la fuga di giornata: Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Nelson Oliveira (Movistar Team), Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), Cristian Rodriguez (Arkéa – B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché – Wanty), Bram Welten (Team dsm-firmenich PostNL), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Jordan Jegat (TotalEnergies), Harold Tejada (Astana).