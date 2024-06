Tour 2024 A Bologna Vauquelin trova la solitudine che Vingegaard non ha concesso a Pogacar

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 30 giugno 2024) Che vincere una tappa alde France non sia un’emozione da poco, che sia pura gioia, forse, a dirla con Jerry Calà una libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi, è apparso chiaro in un pomeriggio di inizio estate lungo via Irnerio a. Kevinera solo al comando, non c’era nessuno alle sue spalle che lo avrebbe potuto superare, ha levato le mani dal manubrio e in quel momento, quello dell’esultanza, quello che tutti sognano, si è prodigato in goffi e sgraziati gesti di giubilo, rischiando pure di perdere il controllo della bicicletta, prima di farsi immortalare in una posa perfetta a favor di sponsor. E sì che Kevinin carriera aveva vinto quattro volte tra i professionisti, molte ma molte di più nelle categorie giovanili, mai però alde France.