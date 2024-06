Tennis Murray conferma l’infortunio | Deciderò domani vorrei giocare a Wimbledon un’ultima volta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Andynon è in perfetta forma fisica in vista di, con un problema alla schiena che ha intaccato anche la funzionalità della gamba destra. In occasione della conferenza stampa prima del torneo, l’inglese ha spiegato la situazione: “Dal Queen’s sono stati dieci giorni molto duri. Ho subito un’operazione alla schiena che non è stata affatto insignificante. Ho cercato di fare tutto il possibile per poterin questo torneo. Non so se sarà sufficiente: mi sono allenato negli ultimi giorni, oggi ho giocato un set ed è stato abbastanza buono, ma non ho ancora la sensazione di essere al 100%, soprattutto nella gamba. Sta migliorando ogni giorno, magiocherò un altro set,mattina farò alcuni test e poi vedrò quanto sono lontano da una prospettiva ottimale.