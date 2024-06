Svizzera-Italia che disfatta! Neanche l’Inter salva | le pagelle – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Brutto spettacolo azzurro in. Anche il gruppo delin campo fa estremamente fatica. I voti in pagella di TuttoSport non sono per niente positivi. BOCCIATI – I tifosi azzurri si aspettavano certamente un pomeriggio diverso ieri. Invece a partire dalle ore 18.00 i supportersni hanno dovuto interrompere il relax di un caldo sabato di giugno per seguire unche ha lasciato l’amaro in bocca. L’eliminazione agli ottavi di finale degli Europei del gruppo di Luciano Spalletti è stata triste, soprattutto per com’è arrivata. In campo gli azzurri hanno prodotto davvero pochissimo, lasciando agli avversarsi il pallino del gioco e la supremazia del campo. Innessuno, a parte Gigio Donnarumma, si è distinto in positivo,il tanto discusso ‘blocco Inter’.