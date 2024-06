Senza le culture politiche trionfano i partiti personali La versione di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024) È come un gatto che si morde la coda. E cioè, se non ritornano le– ovviamente aggiornate e riviste – è gioco forza che i “” e “del capo” sono destinati a trionfare ancora per molto tempo. E questo non solo perché permane la cosiddettazzazione della politica ma per la semplice ragione che se i, o ciò che resta di loro, non hanno alcuna cultura di riferimento il tutto è riconducibile alla simpatia e alle fortune del capo partito stesso. E questo non può che certificare la crisi della politica e dei suoi strumenti democratici costituzionalmente previsti, cioè i. Per queste semplici ragioni il ritorno delleè decisivo e quasi essenziale per la stessa qualità della nostra democrazia.