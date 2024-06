Seconda tappa del Tour de France folla dal mattino a San Luca Segui la diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Bologna, 30 giugno 2024 - Tutto pronto per ladeldeCesenatico- Bologna. Sarà unatutta emiliano-romagnola e attraverserà la pianura di 199.2 km. A Bologna, invece, l’arrivo è posto su via Irnerio alla fine di un rettilineo di 900 metri e sarà tutto da scoprire anche il Fan Park del, tra attrazioni, gadget e campioni.de2024, un'immagine dellaFirenze-Rimini Intanto centinaia di persone fin dalpresto afno la salita di San, percorsa per due volte nel finale delladeldecon partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna. Qui molto probabilmente, sui durissimi due chilometri verso la basilica dedicata alla Madonna venerata dai bolognesi, si deciderà la corsa.