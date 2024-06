Moto gp Assen Pecco super in Olanda | favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024), 29 giugno 2024 –Bagnaia sugli scudi ad, sulla scia del suo idolo e mentore Valentino Rossi. Il campione del mondo adora il tracciato olandese, esattamente il Dottore, e piazza una pole position con record della pista e un dominio totale in Sprint Race. E’ lui il candidato principale alla vittoria anche nella gara di domenica per una tripletta che sarebbe da sogno e utilissima per accorciare ulteriormente in classifica rispetto a un comunque solido Jorge Martin. Da valutare Marc Marquez, apparso appannato nel corso del weekend e caduto in Sprint Race dopo poche curve. Timida risalita per Yamaha con un Quartararo di nuovo vicino ai primi. L’andamento del weekend Le libere del venerdì hanno visto il marchio diBagnaia che ha messo in mostra subito il miglior tempo, complice un track limits per Di Giannantonio che aveva ottenuto la piazza uno.