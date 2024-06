Italia fuori da Euro 2024 Gravina conferma Spalletti | il contratto del Ct a confronto con gli altri

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024) Fallimento dopo Fallimento, tutto rimane com’è. Dopo la mancata qualificazione a due mondiali di fila nel 2018 e nel 2022 (senza dimenticare l’addio a Sudafrica 2010 e Brasile 2014 ai gironi) la Nazionalena di calcio non riesce a vedere la luce dall’abisso sportivo in cui è sprofondata da 18 anni, a parte il lampo insperato della vittoria di2020. Subito dopo l’eliminazione per mano della Svizzera agli ottavi di, il Ct Lucianosi è assunto la piena responsabilità, ma con diversi distinguo, respingendo qualsiasi riferimento alle dimissioni e affidandosi alla professionalità del presidente della Figc Gabriele. E il giorno dopo la disfatta, il numero uno della Federazione si è presentato in conferenzando il progetto, senza prendere in considerazione l’esonero dell’allenatore, né una sua eventuale rinuncia.