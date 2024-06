Francia Bardella ora sogna il governo | Sarò il primo ministro di tutti dateci la maggioranza Macron apre alle sinistre | Uniamoci contro l’RN

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Tre settimane fa, il presidente della Repubblica aveva stupito – di più, scioccato –, a partire dai suoiati e collaboratori, presentandosi in video a pochi minuti dalla chiusura dei seggi (delle Europee) per annunciare lo scioglimento delle Camere. Anche stasera, al termine delturno delle legislative, Emmanuelnon ha impiegato più di dieci minuti a reagire all’esito del voto: anzi,indicazioni neppure ufficiali date dagli exit poll. Ma questa volta le armi dell’Eliseo sono spuntate. «Di fronte al Rassemblement National, è arrivato il momento di un’ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno», ha dichiaratononappena letti gli exit poll che dannoa quota 34%, e a un passo (potenziale) dallaassoluta all’Assemblée Nationale.