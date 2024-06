Crolla il tetto dell’aeroporto per la pioggia incessante | un morto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 30 giugno 2024) Ildi un aeroporto èta a causa dei monsoni che si sono abbattuti sulla zona: un passeggero ha perso la vita L’aeroporto di Nuova Delhi èto a causa delle forti piogge. Un dramma senza precedenti in India. I soliti monsoni che caratterizzano il territorio indiano hanno compromesso laia della struttura che è calata sopra alcuni passeggeri che erano in attesa di prendere il proprio aereo per godersi la loro vacanza. Tutte le partenze dei voli, in particolar modo quelle del Terminal 1 sono state temporaneamente sospese. I soccorritori hanno rimosso i detriti per salvare tutti coloro fossero intrappolato sotto le macerie, come riferito dall’autorità aeroportuale. I feriti sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti alle cure necessarie.