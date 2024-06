Annalisa la NASA le ha dedicato un asteroide | ecco perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 30 giugno 2024) L’ultimo anno è stato particolarmente ricco di soddisfazioni per la cantante ed ex volto di Amici. L’ex allieva del talent show condotto da Maria De Filippi, infatti, in questi mesi ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano Sinceramente, ottenendo un grande successo e più di recente ha pubblicato il nuovo singolo Storie Brevi, frutto della collaborazione con Tananai. In questi ultimi anni sono stati i riconoscimenti che la cantante ha ricevuto grazie alla sua musica, tra primi posti nelle più prestigiose classifiche e dischi d’oro e di platino, ma ora perè arrivato un altro grande riconoscimento, solo in parte legato alla sua carriera musicale. La, infatti, prestigiosa agenzia aerospaziale degli Stati Uniti, ha deciso di omaggiare la cantante ligure dando il suo nome ad un, che è così stato denominato “20014”.