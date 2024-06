Sitip eccellenza bergamasca del tessile | Cresciamo nonostante la concorrenza asiatica a basso costo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024) Cene (Bergamo) – La, importante aziendache produce tessuti tecnici per l’industria ed elasticizzati per l’abbigliamento sportivo, punta tutto sulla sostenibilità in un settore, quello, da tempo nel mirino per la forte impronta ambientale. A Cene, in Valle Seriana, l’azienda stringe i denti di fronte a un mercato segnato dalladi produzioni aprezzo. Fatturato consolidato di gruppo (realizzato grazie a 630 addetti) di 98 milioni di euro nel 2023. L’ad Giancarlo Pezzoli che guidacon la sorella Silvana, vicepresidente e direttore commerciale, rivendica per l’azienda l’impegno "a differenza dei concorrenti asiatici" a produrre riducendo al minimo l’inquinamento, con prodotti sempre meno impattanti sull’ambiente, con basse emissioni.