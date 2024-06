Italia indecente Spalletti tolga il disturbo il ruolo di ct non fa per lui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024)il, ildi ct non fa per lui Si va a casa. Meritatamente. La Svizzera ci batte 2-0 ma il punteggio è persino generoso con noi. L’non ha mai tirato in porta. E ora si può dire che il nostro Europeo è stato penoso. Una sola vittoria, contro l’Albania. Mazziatone con la Spagna. Pareggio fortunoso al 97esimo contro la Croazia. E il nulla di oggi. Sappiamo che veniamo da due qualificazioni Mondiali fallite ma quest’Europeo è stato davvero brutto. Ha fornito un’immagine mortificante del nostro movimento. Una delle Nazionali più brutte di sempre. E vero che la Svizzera si era qualificata al Mondiale al posto nostro ma non ci aveva mai dominato, avevamo sbagliato due rigori. Oggi ci ha impartito una lezione di calcio, non era mai accaduto.