Italia doppia batosta dopo la Svizzera | sconfitta e contestata a Berlino!

(Di sabato 29 giugno 2024) L’Olympiastadion diè stato teatro non solo della pesantedell’contro la, ma anche di una dura contestazione da parte dei tifosini presenti sugli spalti. La delusione e la frustrazione per l’eliminazione dagli ottavi di finale di Euro 2024 si sono riversate in un chiaro segnale di dissenso della squadra. LA CONTESTAZIONE – Gli Azzurri,una partita priva di carattere e determinazione, sono stati battuti per 2-0 dalla, che ha dominato l’incontro dal primo minuto. Al termine del match, i tifosini, accorsi in massa aper sostenere la squadra, hanno espresso il loro disappunto con fischi, cori di protesta. La contestazione è stata rivolta non solo ai giocatori, ma anche al commissario tecnico Luciano Spalletti, accusato di non essere riuscito a motivare e organizzare adeguatamente la squadra.