Denis Villeneuve e il suo prossimo film | sarà Dune 3?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 29 giugno 2024) Annunciato il nuovodi, previsto tra due anni. Ma si tratta di3 o è un altro progetto? Gli appassionati del cinema si preparino: Warner Bros. e Legendary hanno annunciato una serie di imminenti produzioni cinematografiche di rilievo. Tra queste, spicca un enigmatico progetto di, previsto per il 18 dicembre 2026. Di cosa si tratta? Il Futuro di3? Anche se i dettagli sono ancora scarsi, circolano molte speculazioni che illavoro di, annunciato direttamente dagli studi di Warner Bros. e Legendary, suggeriscano trattarsi dell'attesissimo3. Fonti autorevoli come Hollywood Reporter e Deadline hanno confermato che questo blockbuster, con protagonista Timothée Chalamet, dovrebbe debuttare in quella data.