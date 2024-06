Claudio Togni inghiottito dall’Adda | una giornata di ricerche disperate ma senza esito Video

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024) Trezzo sull’Adda (Milano), 29 giugno 2024 – Il ritrovo nelle prime ore del mattino, là dove è tutto accaduto, sulle rive dell'Adda a Concesa, a valle il Santuario dei Frati Carmelitani, a monte lo sbarramento della diga Italgen e il fiume che ha, nella mattina di venerdì, l'operaio 59 enne, di Paladina in provincia di Bergamo. Poi unaintera disu un fiume sempre pieno e arrabbiato, sino ad ora. Nessuna traccia del cinquantanovenne, tecnico specializzato con quasi 35 anni di esperienza, caduto in acqua durante delle protocollari operazioni di manutenzione diga a ridosso del canale scolmatore di Concesa, sotto gli occhi impotenti dei colleghi. In campo Vigili del Fuoco, con mezzi, elicottero, gommoni e sommozzatori, volontari di Protezione civile, che in queste ore controllano corso d'acqua e sponde, Carabinieri.