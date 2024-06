Calciomercato Napoli Osimhen e non solo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Ildelsembra stia entrando nel vivo. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla questione. Dipende dalla cessione dell’attaccante nigeriano il futuro del reparto offensivo del. Poi ci sono altri casi di mercato. Iniziato ormai da giorni l’assalto a Buongiorno e, sempre per la difesa, piace Spinazzola. Potrebbe essere lui il sostituto di un Mario Rui diretto verso il Portogallo.Così il CDS sul futuro del nigeriano: “C’è un problema.in uscita, ma fermo per mancanza di richieste. Fin quando ilpuò aspettare per puntare alla sostituzione? Se il nigeriano dovesse rimanere, sarà compito di Conte, che ne ha le capacità, di sollecitarne e ottenerne la massima partecipazione.