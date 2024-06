Argentina-Perù non solo Lautaro Martinez dell’Inter! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Questa notte l’affronterà l’ultima partita della fase a gironi della Copa America, con il primato nel girone A già assicurato. Sono previsti diversi cambi di, con l’inserimento di ben due giocatori. CAMBI DI– La squadra guidata da Lionel Scaloni ha deciso di concedere un turno di riposo a Lionel Messi, ancora non al meglio della condizione fisica, e di sperimentare nuove soluzioni tattiche in un match che non influenzerà la classifica finale del gruppo. Secondo quanto riportato da TyC Sports, potrebbe essere un’a forte connotazione interista.sarà il punto di riferimento offensivo, affiancato da Alejandro Garnacho e Angel Di Maria. Tra i volti nuovi, anche il giovane Valentin Carboni, centrocampista, che è stato provato nel ruolo di mezzala.