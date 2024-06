Lo stato sociale annuncia | Ci prendiamo una pausa è necessario smettere di correre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il gruppo bolognese Loha scelto lo Sherwood di Padova per l’ultimo concerto prima di concedersi una una lungadi riflessione. La band di cinque ragazzi che, dopo aver mosso i primi passi nel 2009 sotto le Due Torri, ha raggiunto il grande pubblico partecipando anche più volte al Festival di Sanremo. “Il 25 giugno chiudiamo un percorso molto lungo che inizia in un garage di Bologna e passa per le avventure più divertenti delle nostre vite. Anche per momenti difficili, brutti, tristi”. ha dichiarato la band. Leggi anche: Morto Shifty Shellshock, il frontman dei Crazy Town: aveva 49 anni Questo annuncio segue un anno difficile, segnato dalla scomparsa del produttore e amico Matteo Romagnoli, avvenuta nel giugno 2023. Romagnoli era una figura fondamentale per il gruppo, nonché il fondatore della Garrincha Dischi.