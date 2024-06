LIVE – Slovenia-Argentina 19-25 25-16 17-25 | quarti Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Latestualedi, partita valevole per idi finale dellaballdi. L’esperta compagine slovena di coach Gheorghe Cretu, prima in classifica con una sola sconfitta incassata nelle tre settimane di fase preliminare, torna in campo per conquistare un’altra vittoria e continuare a sognare in grande. Dall’altra parte della rete ci sono gli argentini allenati da Marcelo Rodolfo Mendez, ottavi nella classifica del girone, che vanno a caccia di una grande prestazione per fare il pieno di entusiasmo in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di venerdì 28 giugno all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia.